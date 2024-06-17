Рудковская отреагировала на возвращение Валиевой в шоу Навки

Известный продюсер, генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» поделилась ожиданиями от участия Камилы Валиевой в шоу Татьяны Навки. Последний раз дисквалифицированная за допинг спортсменка выходила на лед 28 января.

— Татьяна Навка как конкурирующий бренд вас не беспокоит возвращением Валиевой?

— Я бы начала с того, что вообще многие заблуждаются, что идут на прим. Конечно, они имеют значение. Но давно идут уже на бренд. Поэтому Таня и ставит себя одну на билборды, я ее абсолютно понимаю. Есть бренд Плющенко, есть — Авербуха и есть — Навки, это три крупные компании, которые делают качественные шоу. У нас свой стиль — балет, масштабная сценография и много артистов и фигуристов.

Поэтому, если будет написано «Евгений Плющенко представляет», это уже сделает кассу. Дальше добавляется пул поклонников фигуристов, но он небольшой по сравнению с основной аудиторией.

Что касается Камилы, конечно, она должна участвовать в шоу. Если юридическая возможность появилась и она имеет право, надо кататься. Видимо, юристы нашли способ, как это сделать. То, что Камила исчезла с ледового пространства, не есть хорошо. Ее ждут. Уверена, у Тани будет большой успех с ней, Камилу любят. Она украсит любое шоу, как Саша Трусова, Аня Щербакова, Женя Медведева, Лиза Туктамышева и Алина Загитова. Я бы сама хотела сходить посмотреть! Буду на «Новой волне» в Сочи в августе — обязательно постараюсь прийти.