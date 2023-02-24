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Фигурное катание

Сегодня, 09:15

Рудковская ответила Федченко после слов об истерике у Плющенко

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Яна Рудковская.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в разговоре с «СЭ» не стала комментировать информацию о том, что школа подала жалобу в комиссию по этике на тренера Софью Федченко. Наставница выигравшей юниорское первенство России Алины Горбачевой после несогласия Плющенко с оценками сказала, что у того истерика.

— Как человек, имеющий высшее медицинское образование, я могу отличить истерику от нормальной человеческой речи. Любой здравомыслящий человек — тоже. Больше меня не беспокойте, у меня теперь «кодекс молчания»! — эмоционально ответила Рудковская.

По информации «СЭ», школа Плющенко подала жалобу на Федченко из-за слов об истерике и «публичного обсуждения оценок Софьи Титовой» в интервью.

Евгений Плющенко. Ангельская жалоба. Школа Плющенко подала заявление в комиссию по этике

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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«Ангелы Плющенко» подали жалобу в комиссию по этике ФФККР на тренера Федченко

Федченко отреагировала на подачу на нее жалобы в комиссию по этике со стороны «Ангелов Плющенко»