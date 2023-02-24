Рудковская ответила Федченко после слов об истерике у Плющенко

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в разговоре с «СЭ» не стала комментировать информацию о том, что школа подала жалобу в комиссию по этике на тренера Софью Федченко. Наставница выигравшей юниорское первенство России Алины Горбачевой после несогласия Плющенко с оценками сказала, что у того истерика.

— Как человек, имеющий высшее медицинское образование, я могу отличить истерику от нормальной человеческой речи. Любой здравомыслящий человек — тоже. Больше меня не беспокойте, у меня теперь «кодекс молчания»! — эмоционально ответила Рудковская.

По информации «СЭ», школа Плющенко подала жалобу на Федченко из-за слов об истерике и «публичного обсуждения оценок Софьи Титовой» в интервью.