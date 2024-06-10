Рудковская ответила на вопрос, есть ли конфликт между Муравьевой и Трусовой

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская объяснила «СЭ», почему Софья Муравьева не примет участия в шоу прославленного фигуриста.

«Истинную причину отсутствия в шоу Сони я написала в моем телеграм-канале. Более того, Соня меня попросила письменно вчера озвучить, какая причина ее отсутствия в наших шоу. Никаких других причин больше не существует. Не занимайтесь сплетнями и не беспокойте серьезных людей по таким вопросам», — сказала Рудковская «СЭ».

Серебряный призер чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьева сообщила, что не общается с Александрой Трусовой, об этом спортсменка сообщила в запрещенной сети. Также фанаты фигуристки обратили внимание на то, что Муравьева отписалась от Александры Трусовой и Софьи Самоделкиной.