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Фигурное катание

Сегодня, 13:28

Рудковская ответила на вопрос, есть ли конфликт между Муравьевой и Трусовой

Зарина Халимхонова
Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская.
Яна Рудковская.
Фото из соцсетей Яны Рудковской
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Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская объяснила «СЭ», почему Софья Муравьева не примет участия в шоу прославленного фигуриста.

«Истинную причину отсутствия в шоу Сони я написала в моем телеграм-канале. Более того, Соня меня попросила письменно вчера озвучить, какая причина ее отсутствия в наших шоу. Никаких других причин больше не существует. Не занимайтесь сплетнями и не беспокойте серьезных людей по таким вопросам», — сказала Рудковская «СЭ».

Серебряный призер чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьева сообщила, что не общается с Александрой Трусовой, об этом спортсменка сообщила в запрещенной сети. Также фанаты фигуристки обратили внимание на то, что Муравьева отписалась от Александры Трусовой и Софьи Самоделкиной.

Александра Трусова
Софья Муравьева
Яна Рудковская
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