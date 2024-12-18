Рудковская покритиковала Тутберидзе за билеты по 10 тысяч рублей на открытую тренировку

Известный продюсер, гендиректор школы «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» рассказала о планах провести собственный турнир и прокомментировала открытую тренировку Этери Тутберидзе, на которой собирали долг маме фигуристки Арины Парсеговой Наталье.

— Может, вам тоже провести открытую тренировку?

— Мы хотим провести коммерческий турнир Евгения Плющенко и, наоборот, не собрать деньги, а раздать в рамках призового фонда. Чтобы могли приезжать международные звезды, чтобы сделать это более интересным, и со съемкой, естественно. Не местечково. Сейчас разрабатываем эту идею. Конечно, не на нашей арене на 250 зрителей. Хотелось бы на большой и с доступными билетами.

Я считаю, билеты по 10 тысяч — это очень дорого. Будь то открытая тренировка, шоу или соревнования. Одно дело — первые ряды для VIP на шоу продавать за эту сумму. Брать 10 тысяч за билеты на шоу в первый ряд — нормально: большая постановка, артисты, спортсмены, аренда, свет, звук, декорации, полеты, охрана, клининг.

Другое дело — открытые тренировки и турниры. Вопрос тонкий. У нас хоть и свои частные арены, мы на это по-другому смотрим. Скорее как Тамара Николаевна Москвина. Открытые тренировки нужно проводить для популяризации фигурного катания. Мы можем позволить себе не брать с поклонников за это материальные средства. Только их любовь и внимание, что, на наш с Евгением взгляд, дороже любых денег.