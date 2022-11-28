Рудковская: «Меня прокляли оппозиционно настроенные люди»

Известный продюсер, ведущая шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко и жена фигуриста Яна Рудковская ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о развитии маркетинга в фигурном катании.

— В этом году вообще много говорят про маркетинг. И сравнивают ваши шоу и «Гран-при», и команда Тутберидзе продает свою атрибутику. Все ли у нас хорошо в фигурном катании?

— Давайте так. То, что делает федерация и Министерство спорта РФ, очень здорово. Что есть призовые, этапы «Гран-при». Наши дети имеют возможность участвовать в них. То, что делает Первый канал, — прекрасно. Те же прыжковые турниры! У топовых спортсменов много стартов. Сколько наших юниоров участвует — не только Титова, Жилина и Сарновские! Есть возможность у ребят из регионов выступать, очень у многих появился шанс. Пусть это российский «Гран-при», но все равно это здорово. Все хотят молниеносного результата. Не будет его, это невозможно. Здорово, что у команды Тутберидзе тоже есть мерч, мы его начали делать еще в 2017 году. Просто сейчас будем делать в других объемах и масштабах. У нас будет большой ассортимент.

Я вообще всегда рада, когда кто-то двигает фигурное катание вперед. Мы все подняли высокую планку в шоу. Таня Навка делает шикарные шоу, Илья Авербух делает. У них свой контент. У нас идея контента особенная — я создаю шоу с артистами, с балетом! Меня уже прокляли все оппозиционно настроенные граждане, когда я пригласила Шамана. Но заметьте, в апреле, когда я его приглашала, артист был известен в узких кругах, а сейчас он выстрелил и звезда в топ-3 в России. Наша стилистика похожа на Art On Ice, когда выступают артисты, классные фигуристы, балет, — сказала Рудковская.