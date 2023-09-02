Рудковская раскрыла условия работы Косторной в академии «Ангелы Плющенко»

Совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала найм российской фигуристки Алены Косторной на должность хореографа.

«Алена предложила Евгению Викторовичу помощь по работе с девочками. Будет помогать два-три раза в неделю, когда у нее выходные и полувыходные. Евгению Викторовичу идея понравилась, и они начали работать. Это не штатная работа, так как Алена в спорте. Мы вместе с мужем рады ее видеть на наших шоу и на льду в качестве хореографа. Она работает пока с двумя юниорами сборной России. Пока нам и ей все нравится. Громких заявлений не делаем, а Алене прежде всего желаем хорошей реализации в спорте. Мы нашу работу рассматриваем не только как возможность ей заработать, но и возможность раскрыться в качестве хореографа, так как Алена — очень творческий человек. Мы всегда с ней поддерживали хорошие отношения. Она же участвовала в наших шоу — не понимаю, почему все так удивились этой новости. Двери нашей академии всегда открыты для наших спортсменов, с которыми мы работали и для их творческих реализаций», — приводит слова Рудковской Sport24.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала «Гран-при» сезона-2019/20 в одиночном катании.

20-летняя фигуристка перешла в парное катание в начале этого года и выступает с Георгием Куницей. 12 августа пара сыграла свадьбу.