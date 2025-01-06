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Фигурное катание

Сегодня, 01:28

Рудковская: «Трусова пока не прыгает в шоу по рекомендации врачей»

Сергей Разин
корреспондент
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Продюсер Яна Рудковская рассказала, что фигуристка Александра Игнатова (Трусова) пока не прыгает в шоу из-за рекомендации врачей.

«Мы контент со своими спортсменами обговариваем, потому что на наших шоу прыгают все. Саша сказала, что по рекомендации врачей она пока прыгать не может. Я не задаю вопросы, что это за рекомендация. Надеюсь, в скором времени она поправится. К сожалению, Саши не будет на шоу в Баку, потому что она не очень хорошо себя чувствует. Но я никогда не вдаюсь в подробности, какие именно это сложности», — приводит слова Рудковской РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Игнатова не сможет принять участие в шоу «Щелкунчик» в Баку по семейным обстоятельствам. Вместо нее на лед выйдет Алена Косторная.

Источник: РИА Новости
Александра Трусова - Игнатова
Яна Рудковская
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