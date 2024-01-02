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Фигурное катание

Сегодня, 12:30

Рудковская рассказала, как Синицыну взяли в шоу Плющенко после интервью «СЭ»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Ксения Синицына.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Известный продюсер Яна Рудковская в интервью «СЭ» рассказала, как организаторы шоу Евгения Плющенко решили пригласить фигуристку Ксению Синицыну.

— Вы знаете, что мы после последнего интервью взяли Синицыну в шоу? Я же вам сказала, что мне на чемпионате России очень понравилась Синицына. А ее хореограф выложила сторис — мол, раз нравится, возьмите в шоу! Мы пригласили Ксюшу в шоу, и она будет кататься у нас в четырех шоу «Сказки Плющенко» в парке Горького. И туда вход для всех свободный, — рассказала «СЭ» Рудковская.

В декабре 19-летняя Синицына заняла четвертое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Челябинске.

Роман Костомаров и&nbsp;Татьяна Навка после выступления на&nbsp;шоу Ильи Авербуха. «Костомаров — самый кассовый фигурист страны. С ним на афише никто не нужен». Интервью Яны Рудковской

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Ксения Синицына
Яна Рудковская
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