Рудковская рассказала, как Синицыну взяли в шоу Плющенко после интервью «СЭ»

Известный продюсер Яна Рудковская в интервью «СЭ» рассказала, как организаторы шоу Евгения Плющенко решили пригласить фигуристку Ксению Синицыну.

— Вы знаете, что мы после последнего интервью взяли Синицыну в шоу? Я же вам сказала, что мне на чемпионате России очень понравилась Синицына. А ее хореограф выложила сторис — мол, раз нравится, возьмите в шоу! Мы пригласили Ксюшу в шоу, и она будет кататься у нас в четырех шоу «Сказки Плющенко» в парке Горького. И туда вход для всех свободный, — рассказала «СЭ» Рудковская.

В декабре 19-летняя Синицына заняла четвертое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Челябинске.