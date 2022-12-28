Рудковская рассказала о выздоровлении Трусовой

Известный продюсер, организатор шоу «Снегурочка» Яна Рудковская объявила о выздоровлении Александры Трусовой перед премьерным показом в Москве.

— Александра Трусова выздоровела! И примет участие в нашем шоу. Она будет кататься и за себя, и за Евгения Плющенко, — объявила Рудковская в микрофон перед стартом шоу.

Премьера ледового шоу «Снегурочка» проходит в Москве на «ВТБ-Арене».

Ранее Трусова пропустила чемпионат России по фигурному катанию из-за высокой температуры. Соревнования прошли с 22 по 25 декабря в Красноярске.