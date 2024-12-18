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Фигурное катание

Сегодня, 14:00

Рудковская рассказала о желании европейских стран провести шоу Плющенко

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Известный продюсер, гендиректор школы «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская ответила на вопрос «СЭ» о возможных шоу с участием российских фигуристов за рубежом.

— Обсуждается сейчас Европа: Сербия, Чехия, Словакия и Венгрия, родина Эдвина Мартона. Мы там всегда выступали до СВО, сейчас ведем с промоутерами переговоры. Понятно, что наши любимые Италия, Испания, Румыния, Швейцария, Германия и Япония пока на стопе. Пока. А там посмотрим. Уже есть запросы проехать в четыре страны. В Сербии — Белград, в Венгрии — Будапешт, там шикарная арена... В Словакии — Кошице, как я называю, Кошице-кормилица. Там буквально за несколько дней разбирались все билеты на Евгения. И еще Чехия, — рассказала Рудковская.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Евгений Плющенко и&nbsp;Этери Тутберидзе. «Дело Парсеговой наладило новый бизнес Тутберидзе». Огненная Рудковская — о помощи Трампа, фаворите чемпионата России и открытых тренировках
Фигурное катание
Яна Рудковская
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