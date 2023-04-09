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Фигурное катание

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Фигурное катание

Сегодня, 22:09

Рудковская о шоу «Союз чемпионов»: «Была идея объединить русское искусство с фигурным катанием»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Известный продюсер Яна Рудковская рассказала об идее создания шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко.

«Была идея сделать на льду классические вещи, объединить русское искусство с фигурным катанием. Фигуристы зачастую делают иные композиции. Мы в качестве дани уважения Дягилеву сделали постановки русских балетов: «Щелкунчик», «Жар-птица» и другие. Все номера были классические, за исключением двух: выступления девочек и Дмитрия Алиева, который подарил нам чудесный номер. Это очень здорово, когда мы прививаем любовь к русской музыке нашим детям. Лучше, чем Чайковский, никто не писал. Тогда был фурор. Мы попытались его воспроизвести. «Русалочка» — это был тизер. Нельзя не сделать Ариэль, имея такую Сашу Трусову. Сначала появилась Саша, а потом уже Ариэль. Сегодня вы увидели масштабный тизер. Вы увидели настоящий водопад на льду, который сделали специально для нашего шоу. Водопад был у Димы Билана, но на льду этого никто не делал», — сказала Рудковская.

Среди участников шоу — Евгений Плющенко с сыном Александром, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Софья Муравьева и другие.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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