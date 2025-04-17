Рудковская рассказала подробности работы тренера Розанова: «Назвал Сашу Плющенко «козлом»

Продюсер Яна Рудковская рассказала подробности работы тренера Сергея Розанова.

«Людмила Николаевна Жилина разговаривала с Сергеем и предупредила его в то время, что не понимает его странного поведения, он также все отрицал.

Почти сразу она забрала Алену Косторную в свою группу, а Ника через какое-то время пришла и попросила перейти в группу к Евгению, ссылаясь на грубое обращение Сергея.

Когда Сергей уходил от нас, причин было много. От него ушли почти все спортсмены, он был волком-одиночкой и не мог работать в команде. Например, Саша Плющенко отказался с ним работать, когда он его назвал «козлом» и орал на него.

Мы узнали историю про Нику. На момент ухода Сергей нам поклялся, что ничего не делал, что Ника его неправильно поняла и так далее. Взрослый человек клянется. Тренер. Говорит, что он готов хоть на детектор лжи сесть.

Я вчера проверила один факт, по которому мне и Евгению Сергей также клялся, что он этого не делал. Я узнала, что Сергей меня и Евгения обманул», — написала Рудковская в социальных сетях.

16 апреля появилась информация о домогательствах со стороны 35-летнего Розанова в отношении фигуристки Вероники Жилиной. Мама спортсменки заявила, что тренер домогался ее дочери, когда той было 11 лет. Позже информацию подтвердила сама фигуристка.

Розанов работал в школе «Ангелы Плющенко» с мая 2020 года по июль 2021-го.