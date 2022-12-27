Рудковская рассказала, сколько зарабатывает Гном Гномыч

Продюсер Яна Рудковская рассказала о том, сколько зарабатывает их с Евгением Плющенко сын Александр (Гном Гномыч). Сообщалось, что 9-летний фигурист заработал за ноябрь 12 миллионов рублей.

«Он и так сейчас в порядке. В 9 лет 12 миллионов — это нормально. Он с пяти лет со мной ездит по международным турам. Он проехал всю Японию, всю Европу, Россию. И здесь он также стоит на ставке: у него есть премиальные за хорошее катание, за работу. Если есть еще хорошие тренировки, то он может поехать и потрать 100-150 тысяч на игрушки», — сказала продюсер в эфире шоу «Секрет на миллион».