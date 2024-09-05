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Фигурное катание

Сегодня, 19:37

Рудковская возмутилась идеей штаба Тутберидзе с тренировкой, средства от которой пойдут на долг Парсеговой

Алина Савинова
Яна Рудковская.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Продюсер Яна Рудковская отреагировала на предстоящую открытую тренировку штаба Этери Тутберидзе.

Ранее тренер объявила о благотворительном мероприятии, часть вырученных средств с которого будут направлены на закрытие долга 12-летней фигуристки Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко».

«Гениальный ход придумали пиарщики ТимТутберидзе — и денежек срубить, и своему спортсмену за счет своих фанатов публично помочь. Как говорится, 2 пишем, 3 в уме. Да еще и очередной нестандартный PR-ход замутить! Ни один околоспортивный ресурс не устоит и афишу опубликует. И не надо писать «долг Арины» — Арина нам ничего не должна! Вообще, конечно, удобно — жить на всем готовом и за чужой счет заниматься благотворительностью! Вообще, конечно, удобно — жить на всем готовом и за чужой счет заниматься благотворительностью!» — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Этери Тутберидзе, Арина Парсегова и&nbsp;Яна Рудковская. Тутберидзе соберет деньги Парсеговой тренировкой. Неожиданный ответ на победу Рудковской в суде

Она также отметила, что каток, на котором тренируются фигуристы Тутберидзе, является государственным. По ее предположениям, команда тренера не платит ни за аренду, ни за электричество, ни за воду.

«Это оплачивает государство. И зарплаты тренеров, наверняка, тоже оно. И с «абонементов» , за которые родители платят в государственную школу, налоги платить не нужно! Неужели из всех этих сэкономленных денег ТимТутберидзе не нашла возможность самостоятельно заплатить за теперь уже своего спортсмена, а лихо переложила это на наш добросердечный народ?» — добавила продюсер.

Ранее Академия «Ангелы Плющенко» выиграла суд против матери Парсеговой. Проигравшая сторона должна возместить истцу 1,9 миллиона рублей по решению суда.

В мае 2023 года Парсегова ушла из группы Евгения Плющенко и вернулась к Тутберидзе в «Хрустальный», где тренировалась до сезона-2020/21.

Источник: https://t.me/doveoftheworld/3973
Фигурное катание
Арина Парсегова
Яна Рудковская
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