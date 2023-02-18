Рудковская высказалась о кодексе этики в российском фигурном катании после заявления Плющенко о судействе

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко высказалась о кодексе этики в российском фигурном катании.

Ранее она резко высказалась о судействе на юниорских турнирах после заявления супруга о возможном переходе его спортсменов под другой флаг.

«Кодекс этики — это правильно, замечательно. Но у меня два вопрос.

Первый: как тогда бороться, как тогда говорить о проблеме? Никак? То есть нужно молчать, глотать? Всегда должен быть конструктивный диалог. Федерация — тренеры — спортсмены!

Второй: почему, когда одни нарушают кодекс, им все сходит с рук , а насчет других сразу поднимается вой? А другим — нам, людям , которые бьются за юниорский детский спорт, которые вкладывают свои личные средства в детский спорт — говорить о справедливости нельзя. И да, напомню, мы вкладываем в спортсменов личные деньги. Школа полностью содержится на наши частные инвестиции.

И да, извините, но если уже Татьяна Анатольевна Тарасова согласилась, значит точно правильно говорит Евгений, нужно что-то менять в системе, при которой спортсменка, упавшая с четверного луца (с понятного штаба ) в прыжковом турнире, выигрывает у нашей спортсменки сделавшей чистый четверной сальхов. Двойные стандарты, нечестность и жесткость приводят к нарушению детской психики и срывам. А не спорт.

И почему, опять же, одним можно, переходить за другие страны и оформлять тайно переходы? Одни втихушку сейчас пропускают сезон,втихую будут переходить, а другие люди просто говорят — начните судить честно, и все сильные спортсмены останутся здесь. Вот в чем-чем, а в этом можете точно не сомневаться», — написала Рудковская в Telegram-канале.