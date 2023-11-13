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Фигурное катание

Сегодня, 13:31

Рудковская высказалась о перспективах своего сына

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о перспективах своего сына Александра Плющенко.

«Мы довольны тем, как выступил Саша. Рабочий нормальный прокат, на тройном лутце был недокрут, хотя на разминке он его сделал и готовил в прокате. Сейчас у него контент со всеми тройными прыжками. Вчера на битве школ была хорошая организация, все было хорошо. Он выиграл объективно и по делу. Контент будем усиливать. Всему свое время. Ребенку десять лет, и он прыгает все тройные прыжки. Сейчас надо усиливать контент и много работать. Папа не перегибает, у него свое видение процесса. Он считает, что медленно и верно идем к цели. Мы никуда не торопимся, у нас долгий забег на длинную дистанцию. Нам неинтересно, чтобы наш ребенок в 15-16 лет закончил карьеру. Наш фокус, чтобы Саша прошел долгий спортивный путь, хотя бы пол пути, который прошел его отец. Мы хотим, чтобы наш сын попал на несколько Олимпиад и показал высочайший уровень», — приводит слова Рудковской Metaratings.ru.

11 ноября Александр Плющенко установил личный рекорд, набрав 72,10 балла на «Битве школ» в Москве.

Источник: https://metaratings.ru/news/rudkovskaya-nasha-cel-chtoby-syn-popal-na-neskolko-olimpiad-a-ne-zakonchil-kareru-v-15-16-let-305083/
Фигурное катание
Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Яна Рудковская
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