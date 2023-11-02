Рудковская заявила, что не собирается смотреть скандальное интервью Этери Тутберидзе

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что не планирует смотреть интервью тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Я не смотрела интервью и не собираюсь смотреть, у нас было грандиозное шоу вчера! Мне этот персонаж не интересен», — цитирует Рудковскую Metaratings.ru.

Ранее тренер назвала «местью» победы Анны Щербаковой над Аленой Косторной и Александрой Трусовой.

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