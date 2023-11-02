Рудковская заявила, что не собирается смотреть скандальное интервью Этери Тутберидзе

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Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что не планирует смотреть интервью тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
«Я не смотрела интервью и не собираюсь смотреть, у нас было грандиозное шоу вчера! Мне этот персонаж не интересен», — цитирует Рудковскую Metaratings.ru.
Ранее тренер назвала «местью» победы Анны Щербаковой над Аленой Косторной и Александрой Трусовой.
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