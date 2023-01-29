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Допинг

Сегодня, 11:53

РУСАДА дважды проверило фигуристку Валиеву на допинг за последние два месяца 2022 года

Мария Гусева
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в течение двух последних месяцев 2022 года дважды проверило на допинг фигуристку Камилу Валиеву, сообщает ТАСС.

Всего в 2022 году РУСАДА тестировало Валиеву трижды, первый раз она прошла проверку в июле, второй и третий — в ноябре и декабре.

Всего в декабре Российское антидопинговое агентство протестировало 22 российских фигуриста. Кроме Валиевой проверку прошли Софья Акатьева (второй раз в 2022 году), Андрей Багин, Егор Базин, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Петр Гуменник (4), Макар Игнатов (3), Денис Ходыкин (3), Майя Хромых (3), Елизавета Худайбердиева, дважды — Марк Кондратюк (6) и Евгений Семененко (4), Артем Ковалев, Дмитрий Козловский, Агнета Латушкина, Анастасия Мишина, София Муравьева, Александр Самарин (3), Александра Трусова (5), Софья Тютюнина и Матвей Ветлугин.

16-летняя Валиева является олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022) и чемпионкой Европы (2022).

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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