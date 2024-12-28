РУСАДА консультировало дисквалифицированную Валиеву перед ее участием в каждом ледовом шоу

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что РУСАДА консультировало фигуристку Камилу Валиеву перед ее участием в ледовых шоу.

«Что касается Камилы, то мы неоднократно давали ей свои заключения, — цитирует Логинову ТАСС. — Здесь важно понимать, что вопросы идут по каждому конкретному мероприятию, изучается очень большое количество материалов. Так, наши специалисты рассматривают регламент проведения мероприятия, изучаются сайты, выясняем, кто является организатором мероприятия, на какие деньги оно проводится, что за статус у данного мероприятия».

Ранее Логинова сообщила, что Валиева сможет приступить к тренировкам со всеми спортсменами с 25 октября 2025 года.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 18-летней Валиевой истечет 25 декабря 2025 года.