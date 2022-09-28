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Фигурное катание

Допинг

28 сентября, 11:47

РУСАДА может не огласить решение по делу Валиевой из-за несовершеннолетия фигуристки

Иван Торопцев
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что решение по делу фигуристки Камилы Валиевой может быть не обнародовано из-за несовершеннолетия спортсменки.

«Есть особые правила по публичному обнародованию в отношении защищенного лица. Пока не могу сказать, будет оно опубликовано или нет», — приводит ТАСС слова Логиновой.

16-летняя Валиева в составе сборной России по фигурному катанию в феврале выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

В среду, 28 сентября, Логинова сообщила, что вердикт по делу Валиевой может быть вынесен в октябре.

Источник: https://tass.ru/sport/15892577
Фигурное катание
Камила Валиева
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Вердикт по делу Камилы Валиевой может быть вынесен в октябре

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