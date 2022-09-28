РУСАДА может не огласить решение по делу Валиевой из-за несовершеннолетия фигуристки

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что решение по делу фигуристки Камилы Валиевой может быть не обнародовано из-за несовершеннолетия спортсменки.

«Есть особые правила по публичному обнародованию в отношении защищенного лица. Пока не могу сказать, будет оно опубликовано или нет», — приводит ТАСС слова Логиновой.

16-летняя Валиева в составе сборной России по фигурному катанию в феврале выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

В среду, 28 сентября, Логинова сообщила, что вердикт по делу Валиевой может быть вынесен в октябре.