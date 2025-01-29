РУСАДА не проверяло Камилу Валиеву на допинг в 2024 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за 12 месяцев 2024 года не провело ни одной проверки фигуристки Камилы Валиевой на допинг, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.

24 января 2025 года генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова назвала дело 18-летней фигуристки закрытым для организации.

В декабре 2021 года Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению спортивного арбитражного суда (CAS) из-за обнаружения в ее допинг-пробах запрещенного вещества триметазидин. Спортсменку лишили золотой медали командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, как и других членов российской команды.

В 2023 году РУСАДА два раза проверило Валиеву на допинг, в 2022-м — три раза.