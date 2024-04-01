Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 11:39

РУСАДА не включило в новые пулы допинг-тестирования Туктамышеву

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева не вошла в обновленные пулы тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС.

По данным источника, всего в пулы тестирования РУСАДА на второй квартал 2024 года вошли 11 фигуристов. Перед началом сезона-2023/24 в него были включены 18 фигуристов. Таким образом, пулы допинг-тестирования, помимо Туктамышевой, покинули Владимир Морозов, Евгения Тарасова и Александр Самарин, завершившие карьеры, Дарья Усачева, объявившая о решении стать тренером, и Аннабель Морозова, которая может сменить спортивное гражданство.

27-летняя Туктамышева — чемпионка мира (2015), Европы (2015) и России (2013). В октябре 2023 года года спортсменка объявила о приостановке карьеры в связи с недопуском россиян к участию в международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
РУСАДА
Обсудить
Читайте также
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трусова рассказала, что Тутберидзе приняла участие в постановке ее новой программы

Петросян: «Я объективна и реалистична, поэтому в журналистику не мечу»