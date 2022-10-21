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Допинг

Сегодня, 17:25

РУСАДА опубликовало заявление по делу Валиевой

Анна Горшкова
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало заявление по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«В целях защиты интересов спортсменки фигуристки-члена команды ОКР, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что в соответствии с пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов, все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение дела, являются конфиденциальными.

Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки-члена команды ОКР», — говорится в заявлении РУСАДА.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что решение по делу Валиевой может быть не обнародовано из-за несовершеннолетия спортсменки.

16-летняя Валиева в составе сборной России по фигурному катанию в феврале выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

В конце сентября Логинова сообщила, что вердикт по делу Валиевой может быть вынесен в октябре.

 
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Источник: https://rusada.ru/news/press-releases/the-official-rusada-s-statement-regarding-the-figure-skater-the-member-of-the-russian-olympic-commit/
Фигурное катание
Камила Валиева
35
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