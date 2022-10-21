РУСАДА опубликовало заявление по делу Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало заявление по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«В целях защиты интересов спортсменки фигуристки-члена команды ОКР, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что в соответствии с пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов, все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение дела, являются конфиденциальными.

Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки-члена команды ОКР», — говорится в заявлении РУСАДА.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что решение по делу Валиевой может быть не обнародовано из-за несовершеннолетия спортсменки.

16-летняя Валиева в составе сборной России по фигурному катанию в феврале выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

В конце сентября Логинова сообщила, что вердикт по делу Валиевой может быть вынесен в октябре.