РУСАДА получило полный текст решения по делу фигуристки Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило полный текст решения по делу фигуристки Камилы Валиевой от дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК).

«Мы получили от ДАК полный текст решения по делу фигуристки. Нам потребуется некоторое время на изучение документа, после чего примем решение о дальнейших действиях», — цитирует РИА «Новости Спорт» пресс-службу РУСАДА.

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады в Пекине стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде, где она стала четвертой в личном турнире, но медали за командный турнир МОК решил не вручать до окончания расследования.

Дело Валиевой расследовало РУСАДА, однако из-за задержки с вердиктом Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало его в СAS, потребовав дисквалифицировать фигуристку на четыре года и лишить ее всех результатов с 25 декабря, в том числе побед на чемпионате Европы и в командном турнире Игр в Пекине.

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА признал невиновной 16-летнюю фигуристку в нарушении антидопинговых правил. Однако организация приняла решение аннулировать ее результат на победном чемпионате России-2022.