Русский фигурист из сборной Филиппин охарактеризовал свое выступление «словом на букву П»

28-летний фигурист сборной Филиппин Александр Коровин в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Четырех континентов. Коровин, выступающий в паре с Изабеллой Гомес, занял девятое место из 10 участников (одни из них снялись). Он сменил гражданство на филиппинское в 2021 году.

— Да какие впечатления, сказать нечего. Да и не хочется, если честно. Не то чтобы я ожидал большего, с учетом всех наших тренировок и подготовки. Но то. что было в пятницу и субботу — это минимум 30 процентов от того, что могло быть.

— Если одно слово подбирать, как это опишешь?

— Русское? Ну букву П. И это не слово «плохо». Настроение ни плохое, ни хорошее, просто безвыходная ситуация. Я понимаю, что мы можем что-то делать, но каждый раз приезжаем на соревнования, и ничего не получается. Может, нужен совместный опыт, но одним опытом это не решается. У меня в голове только то, что необходимы стабильные тренировки с командой, с тренером пар, который не просто так задания будет давать, прокатать — не прокатать, а меня корректировать как минимум. Потому что я уже человека (показывает на Изабеллу) довел своими исправлениями. Я со своим менталитетом, у них немного по-другому. Были у нас попытки с другим тренером покататься, но пока так, — сказал Коровин.

Полностью интервью с Александром Коровиным читайте на сайте «СЭ».