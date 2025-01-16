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Фигурное катание

Сегодня, 16:48

«Русский вызов» покажет дуэль Ягудина и Плющенко

Камила Абдурахманова
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Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Евгений Плющенко сразятся между собой на турнире шоу-программ «Русский вызов», сообщает РИА Новости.

По информации источника, состязание между Ягудиным и Плющенко состоится вне рамок основного турнира «Русский вызов». В этом году к участию в нем не будут допущены возрастные спортсмены. Отмечается, что организаторы подготовили для двух легенд «большой денежный приз».

Ранее Евгений Плющенко неоднократно заявлял, что готов принять участие в «Русском вызове» за 10 миллионов рублей.

«Русский вызов» будет проходить в Санкт-Петербурге с 22 по 23 марта.

Источник: РИА Новости
Алексей Ягудин
Евгений Плющенко
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