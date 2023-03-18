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Фигурное катание

Сегодня, 10:00

«Русский вызов»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию турнира

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В субботу, 18 марта, в Москве на арене «Мегаспорт» пройдет турнир по шоу-программам в фигурном катании «Русский вызов».

Видеотрансляцию турнира по шоу-программам в прямом эфире покажут на Первом канале. Начало в 17.15 по московскому времени. «СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию соревнований.

Турнир по шоу-программам пройдет в едином формате для женщин, мужчин, пар и танцевальных дуэтов. По условиям участия, фигуристы должны представить яркий шоу-номер, ранее не показанный публично.

16 марта был объявлен порядок выступлений спортсменов. Первым выступит Макар Игнатов, а последней на лед выйдет Алина Загитова.

Фигуристки. «Русский вызов»: турнир шоу-программ по фигурному катанию в Москве. Основная информация
Фигурное катание
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