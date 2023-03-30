Самарин объяснил, почему заменил Плющенко в ледовом шоу «Снегурочка»

Российский фигурист Александр Самарин рассказал, как заменял Евгения Плющенко в ледовом шоу «Снегурочка», которое состоялось в декабре 2022 года.

— Каково было примерить на себе роль Евгения Викторовича?

— Это добавило ответственности, потому что это его шоу, его номер, который ты временно катаешь вместо него. И хочется не ударить в грязь лицом и показать, что ты тоже довольно-таки неплох. Кстати, я откатал за Плющенко и заболел. Так что мы поменялись (смеётся).

— А почему выбрали именно вас? Вам как-то объяснили это решение?

— Я могу ошибаться, но, по-моему, сам Евгений Викторович так решил. Большое спасибо ему за доверие и возможности. Мне кажется, я его в те дни не подвёл, делал всё, что в моих силах, да так, что потом сам слёг с температурой. Но я быстро в себя пришёл, оклемался на новогодних праздниках, — приводит слова Самарина Metaratings.

В 2019 году Самарин стал серебряным призером чемпионата Европы.