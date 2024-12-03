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Фигурное катание

Сегодня, 13:15

Самарин признался, что не соревновался ни с кем в фигурном катании: «У нас не нужно забивать голы и шайбы»

Софья Щудрина
Корреспондент
Российский фигурист-одиночник Александр Самарин
Российский фигурист-одиночник Александр Самарин.
Фото «СЭ»
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Воспитанник Светланы Соколовской Александр Самарин, завершивший карьеру в марте 2024 года, в интервью «СЭ» рассказал о соревновательном моменте в фигурном катании.

— Когда стали активно участвовать в шоу, может, узнали бывших соперников с другой стороны, стали ближе общаться?

— Да я и раньше ни с кем особо не соревновался. У нас такой вид спорта, где нужно выходить и делать что-то самому, нет необходимости активнее грести руками или крутить педали, чтобы кого-то обогнать. Ты выходишь на лед один, и все зависит только от тебя: сделаешь ты свою работу или нет. Это ведь не голы и шайбы забивать... В моей голове не было такого «соревновательного» момента, я всегда стремился показать свой максимум. Поэтому со всеми ребятами у меня прекрасные отношения как во время соревнований, так и вне турниров.

Александр Самарин. «Бывает, смотришь и думаешь — можно было еще покататься». Александр Самарин — об уходе из спорта и карьере тренера

Фигурное катание
Александр Самарин
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