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Сегодня, 11:29

Самарин: «Кондратюку пошло на пользу, что он стал встречаться с Трусовой. Он повзрослел»

Мария Гусева
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Российский фигурист, серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин рассказал об изменениях, которые произошли в их группе после перехода Александры Трусовой.

— Этот год стал, наверное, необычным и в контексте вашей группы. Она стала больше, с переходом Александры Трусовой добавилась немалая доля внимания. Как все эти изменения отразились на атмосфере в коллективе?

— Это внимание меня никак не затрагивает, — цитирует Metaratings.ru Самарина. — Очень здорово, что к нам приходят люди, а наша группа растет и набирает популярность. Значит, наша команда все делает правильно. Ко мне из-за этого какого-то дополнительного внимания не прибавилось. Я в том же спокойном режиме продолжаю тренироваться, мне это никак не мешает и не сбивает. Все в группе классные ребята. Я бы даже сказал, не группа, а семья. Сейчас еще больше ребят. Вне льда и в перерывах между тренировками общение проходит намного интереснее. Но на льду меня это все не касается. Я на лед прихожу не повеселиться.

— Ваше общение с Марком Кондратюком не изменилось за этот год, не стало ли оно меньше? Все-таки он сейчас состоит в отношениях с Сашей Трусовой. Наверное, не так много времени на друзей.

— С возрастом у нас у всех появляются какие-то другие дела. Когда вы моложе, больше куролесите. У нас времени не так-то много на что-то. В раздевалке можем пообщаться, повеселиться. На льду каждый в своей работе, а после льда все занимаются своими делами. Но я бы не сказал, что Марк как-то сильно поменялся после того, как стал встречаться с Сашей. Я думаю, это пошло ему на пользу. Он повзрослел.

Трусова перед сезоном-2022/23 покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Александр Самарин
Александра Трусова
Марк Кондратюк
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