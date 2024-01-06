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Сегодня, 16:58

Самоделкина назвала Косторную хорошим специалистом

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Фигуристка Софья Самоделкина рассказала о сотрудничестве с чемпионкой Европы Аленой Косторной.

«В целом, считаю, Алена очень достойно справилась с задачей. Обычно программы ставят те, у кого уже есть определенный опыт. — приводит слова Софья Самоделкиной RT. — У Алены большого опыта не было, поэтому я ей скинула музыку и просто попросила подумать, может, каких-то фишек получится накидать. Но, когда мы вышли на лед, сразу стало понятно, что у человека все очень хорошо с воображением. Мы поставили одну связку, другую, и программа как бы сама пошла дальше. В этом плане Алена реально хороший специалист, понимающий, что и зачем она делает».

15 декабря 17-летняя Самоделкина вернулась на лед на шоу в честь открытия новой арены «Ангелов Плющенко» и сделала тройной аксель. Она не выступала на соревнованиях с марта 2023 года. 20-летняя Косторная занималась постановкой произвольной программы для Самоделкиной.

Источник: RT
Фигурное катание
Алена Косторная
Софья Самоделкина
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