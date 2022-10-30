Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:50

Самоделкина — о падении во время короткой программы: «Пока не поняла, почему вчера так произошло»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Новости

Российская фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала свое выступление во вчерашней короткой программе на этапе «Гран-при России» в Сочи.

«Этот прокат был ожидаем. Я должна была делать четверной сальхов, как и аксель и лутц-риттбергер в короткой. Для меня вчера была неожиданность — такой прокат, но сегодня рада, что сальхов получился. Вкатывали связку сальхов-аксель вообще, но потом решили, что лучше чистенько, без тройного акселя.

Я пока не поняла, почему вчера так произошло, вроде, была так же настроена. Было все точно так же.

Как мотивировали? Я знаю, что у меня и мама, и папа смотрели, писали, другие близкие тоже. Я старалась не читать, не просматривать, но все же. Знала, что очень переживали, и я выходила показать, что это (неудача в короткой) была чистая случайность", — сказала Самоделкина.

15-летняя спортсменка два раза упала, с тройного акселя и каскала лутц + риттбергер. После этого она не стала общаться с журналистами.

Фигурное катание
Софья Самоделкина
1
0
Читайте также
Больше не суровая Круэлла. Первый прокат Трусовой после ухода от Тутберидзе: главные фото
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Российские войска нанесли удар по центру подготовки спецопераций ВСУ под Николаевом
Украина хочет через США добиться поставок военной помощи от Израиля
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Японский фигурист Уно одержал победу на «Гран-при Канады»

Самоделкина — о Трусовой: «Пока не могу устроить прыжковый баттл с ней, восстанавливаюсь»