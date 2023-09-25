Самоделкина перешла от тренера Соколовской в академию Плющенко

Российская фигуристка Софья Самоделкина, недавно получившая гражданство Казахстана, перешла в академию Евгения Плющенко, утверждает РИА «Новости».

По информации источника, 16-летняя фигуристка ушла от тренера Светланы Соколовской. Она провела открытую тренировку под руководством Плющенко. Скорее всего, их сотрудничество будет продолжено.

В августе этого года стало известно, что Самоделкина получила гражданство Казахстана. В пресс-службе Казахстанского союза конькобежцев назвали это инициативой самой спортсменки.

В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап «Гран-при России» в Самаре.