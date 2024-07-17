Самоделкина победила в чемпионате Казахстана с травмой голеностопа

Фигуристка Софья Самоделкина, недавно сменившая спортивное гражданство, выступила на первенстве Казахстана с повреждением голеностопа.

17-летняя спортсменка одержала победу с результатом 161,43 балла.

«Софья Самоделкина выступила на чемпионате Казахстана на фоне проблем с голеностопом», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В мае 2024 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил переход спортсменки в сборную Казахстана.

Российские фигуристы отстранены от международных турниров под эгидой ISU с марта 2022 года.