Самоделкина победила в чемпионате Казахстана с травмой голеностопа

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Фигуристка Софья Самоделкина, недавно сменившая спортивное гражданство, выступила на первенстве Казахстана с повреждением голеностопа.
17-летняя спортсменка одержала победу с результатом 161,43 балла.
«Софья Самоделкина выступила на чемпионате Казахстана на фоне проблем с голеностопом», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
В мае 2024 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил переход спортсменки в сборную Казахстана.
Российские фигуристы отстранены от международных турниров под эгидой ISU с марта 2022 года.