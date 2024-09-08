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Фигурное катание

Сегодня, 18:14

Самоделкина проведет три недели на стажировке у Арутюняна в США

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Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян сообщил, что фигуристка Софья Самоделкина пройдет у него трехнедельную стажировку.

«Пока договорились, что она пробудет у меня порядка трех недель. Эти сроки определяла казахстанская сторона, и, думаю, дело здесь в том, что в стране подготовка спортсменов по-прежнему строится по тому же принципу, что и в советские времена. Тогда, если помните, сборы в большинстве видов спорта были стандартны по продолжительности — составляли 21—22 дня», — приводит слова Арутюняна RT.

Софья Самоделкина. Самоделкина рвется в сборную Казахстана. Бывшая россиянка стартует в отборе

С сезона-2024/25 Самоделкина выступает за национальную команду Казахстана. В июне этого года 17-летняя спорсменка стала победительницей летнего чемпионата страны. По сумме двух программ она набрала 161,43 балла. Сообщалось, что фигуристка выступала с повреждением голеностопа.

Источник: RT
Софья Самоделкина

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