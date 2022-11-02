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Фигурное катание

Сегодня, 17:36

Самоделкина рассказала, что ей нравится работать на льду с Трусовой

Алина Савинова
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Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала о своем отношении к серебряному призеру Олимпийских игр Александре Трусовой.

«На самом деле я рада, что Саша пришла к нам в группу. Просто получилось все настолько внезапно, что я первое время даже не понимала, как себя вести. Какое-то время больше присматривалась. Раньше Саша казалась мне очень закрытой и даже сердитой. Все эти размышления вообще не совпали с тем, какая она на самом деле. Саша веселая, открытая. С ней очень интересно. Это вообще круто — работать на льду с таким человеком», — приводит RT слова Самоделкиной.

Также она ответила на вопрос, сможет ли выполнить пять четверных прыжков, как это сделала Трусова на Олимпиаде в Пекине.

«В 19 лет я, наверное, столько не соберу, но два наверняка. Надеюсь, что никому за это время не придет в голову запретить в женском катании прыжки ультра-си», — добавила фигуристка.

1 октября стало известно, что Трусова прекратила работу с Этери Тутберидзе и перешла в группу к Светлане Соколовской. На втором этапе «Гран-при России» по фигурному катанию 18-летняя фигуристка заняла третье место, Самоделкина — второе.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/1068448-samodelkina-pryzhki-dengi-trenirovki-intervyu
Фигурное катание
Александра Трусова
Софья Самоделкина
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