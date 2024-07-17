Самоделкина заняла первое место на чемпионате Казахстана по фигурному катанию

Сегодня, 13:02
Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина стала победительницей чемпионата Казахстана.
17-летняя спорсменка по сумме двух программ набрала 161,43 балла. Второе место заняла София Фарафонова (140,55), тройку призеров замкнула Анна Санникова (136,21).
В короткой программе Самоделкина допустила одно падение, произвольную программу она откатала чисто.
В мае 2024 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России разрешил переход спортсменки в сборную Казахстана.
Самоделкина рвется в сборную Казахстана. Бывшая россиянка стартует в отборе