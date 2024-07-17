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Фигурное катание

Сегодня, 13:02

Самоделкина заняла первое место на чемпионате Казахстана по фигурному катанию

Виктория Кравченко
Фигуристка Софья Самоделкина
Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина стала победительницей чемпионата Казахстана.

17-летняя спорсменка по сумме двух программ набрала 161,43 балла. Второе место заняла София Фарафонова (140,55), тройку призеров замкнула Анна Санникова (136,21).

В короткой программе Самоделкина допустила одно падение, произвольную программу она откатала чисто.

В мае 2024 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России разрешил переход спортсменки в сборную Казахстана.

Самоделкина рвется в сборную Казахстана. Бывшая россиянка стартует в отборе

Фигурное катание
Софья Самоделкина
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