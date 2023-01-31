Самодурова рассказала, что сложнее — выступать или тренировать

Российская фигуристка, чемпионка Европы Софья Самодурова рассказала о своих успехах на тренерском поприще.

«Честно говоря, я пока не думаю о своих выступлениях. У меня очень много работы с маленькими детьми. Впереди будет семь или восемь соревнований. Как успехи в тренерском деле? Дарья Осипова из нашей группы заняла на чемпионате Петербурга третье место. Мы безумно рады этому результату, набрала 131 балл за произвольную программу — для нее это очень хорошо. Также в этом году на этапах Гран-при дебютировала Агата Петрова, занимала призовые места, отобралась в финал. Что тяжелее — выступать самой или выводить на старт? Тяжелее даже не выводить на старт, а стоять за бортиком во время выступлений. Это большой стресс, за своего ученика переживаешь больше, чем за себя. Поэтому тренером быть сложнее», — приводит слова Самодуровой Sport24.

Самодурова завершила спортивную карьеру в апреле прошлого года и начала тренировать детей в петербургской СШОР «Звездный лед».