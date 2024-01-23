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Фигурное катание

Сегодня, 18:30

Самойлов считает, что судьи относятся предвзято к нему из-за российских корней

Алина Савинова
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Представляющий Польшу фигурист Владимир Самойлов признался, что чувствует предвзятость со стороны судей из-за его родины.

Самойлов родился в Москве и выступал за Россию до 2021 года.

«Если брать организаторов, президентов федераций, тимлидеров из других стран, спортсменов, то никакого предвзятого отношения нет. Мое мнение — в судействе есть. Не только ко мне, но и к некоторым другим спортсменам», — цитирует фигуриста Sport24.

Самойлов — чемпион Bavarian Open 2022 года , чемпион Volvo Open Cup (2022), а также трехкратный чемпион Польши (2022-2024). На чемпионате Европы 2024 года он занял итоговое 8-е место с результатом 230,17 балла. Победителем турнира стал французский фигурист Адам Сяо Хим Фа (276,17).

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-614475-samoylov-o-svoikh-rossiyskikh-kornyakh-u-sudey-iz-za-etogo-yest-predvzyatost
Фигурное катание
Владимир Самойлов
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