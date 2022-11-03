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Сегодня, 12:00

Самсонов назвал Чалова любимым игроком ЦСКА

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Фигурист Даниил Самсонов рассказал откуда появилась его страсть к футболу.

«Моя страсть к футболу появилась благодаря папе. Он сам в прошлом сам занимался на любительском уровне. Однажды в 2013 году папа смотрел Суперкубок России, где играли ЦСКА и «Зенит». Это было на кухне, я заглянул узнать, что там идет по телеку. ЦСКА тогда победил со счетом 3:0. Я спросил у папы: «Кто сильнее из этих команд?», на что он мне ответил: «Сын, надо всегда болеть за ЦСКА». Собственно, с того дня я это и делаю. Любимый игрок ЦСКА? Раньше был Саша Головин, когда он еще играл в ЦСКА, сейчас я все равно продолжаю его поддерживать. А если говорить, про нынешний состав, то это Федя Чалов», — приводит слова Самсонова Sport24.

17-летний фигурист находится в группе Этери Тутберидзе. Из-за проблем со здоровьем Самсонов был вынужден пропустить почти два года соревнований.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-11-03-figurist-daniil-samsonov-iz-gruppy-eteri-tutberidze-intervyu-pro-futbol-figurnoye-kataniye-tsska
Федор Чалов
Фигурное катание
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Даниил Самсонов
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