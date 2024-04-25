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Фигурное катание

Сегодня, 15:07

Сарик Андреасян снимет художественный фильм о Костомарове

Алина Савинова
Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Режиссер Сарик Андреасян рассказал, что снимет художественный фильм о российском фигуристе Романе Костомарове.

В январе 2023 года спортсмен попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

«Для меня и нашей команды большая честь, что именно нам Роман доверил снимать художественное кино о его жизни, творческом пути и преодолении. Уверен, что у нас получится великолепное «чемпионское» кино при непосредственном участии Романа и его близких», — написал Андреасян в своем Telegram-канале.

7 марта на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялся закрытый показ документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды». В широкий прокат картина вышла 9 марта.

В паре с Татьяной Навкой Костомаров стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и России. После победы на Олимпиаде Навка и Костомаров завершили спортивную карьеру. Партнершами фигуриста в разное время также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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