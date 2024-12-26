Фигурист Савосин: «Мог остаться в Казахстане, но планов о гражданстве не было»

Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» рассказал о мастер-классах в Казахстане, которые он проводил в 2023 году.

— Вернемся в 2023 год. Паузу в профессиональной карьере вы провели в Казахстане, давая мастер-классы. Это время могло затянуть в тренерство?

— Могло, если я бы принял решение не кататься. По мастер-классам работал с учениками Академии Дениса Тена. Немного работали с Диасом Жиренбаевым, который выступает за Казахстан. Помогал ему готовиться к соревнованиям. Я очень рад этому периоду. Он мне сильно помог перезагрузиться.

— Могли остаться в Казахстане, взять местное гражданство?

— Нет, планов на гражданство не было. А остаться дальше работать — наверное, мог.

— Видите себя тренером после завершения карьеры?

— Я понимаю, что такое тренерство. И всегда в интервью говорил, что не очень хотел бы связывать жизнь с ним. Но я так думаю сейчас — важно это подчеркнуть. Возможно, дальше мысли поменяются. На данный момент я бы не хотел окунуться в тренерство.