Савосин заявил, что российские соревнования превосходят по уровню международные турниры

Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» сравнил уровень внутренних российских соревнований и международных стартов под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Я был на одном этапе «Гран-при» ISU в Америке. Но у меня тогда были сложности, я катался после травмы. Так что рассчитывать было не на что… Я бы так сказал: наши старты не пытаются дотянуться, они вполне себе вровень с международными соревнованиями, а, на мой взгляд, по многим моментам даже и выше.

Ничем не хуже точно, возможно, и лучше, особенно что касается зрителей, публики. У нас намного более эмоциональные болельщики, понимающие тонкости фигурного катания, которые плотно следят за этим видом спорта», — сказал Савосин.

На Skate America 2019 Роман занял 12-е место.