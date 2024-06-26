Савосин: «Мотивация? Я был седьмым на чемпионате России. Пожалуйста, стремись к улучшению»

Фигурист Роман Савосин заявил, что у него нет проблем с мотивацией при отсутствии международных стартов.

«Я не знаю, сколько мне еще кататься и когда нас выпустят. Вполне готов к тому, что на международные старты я больше никогда не попаду. Понимаю — их у меня может и не быть. Но я готов не выступать на международных соревнованиях, меня это полностью устраивает. В России можно развиваться благодаря нашим соревнованиям. Седьмое место на чемпионате России прошедшего сезона — мой лучший результат в карьере. Вот, пожалуйста, стремись к улучшению. Мотивации полно», — сказал фигурист Sport24.

24-летний Савосин является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2019 года. В сезоне-2023/24 он дважды стал вторым на этапах «Гран-при России», занял пятое место на Спартакиаде сильнейших и седьмое — на чемпионате России.