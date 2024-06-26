Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:35

Савосин: «Мотивация? Я был седьмым на чемпионате России. Пожалуйста, стремись к улучшению»

Telegram Дзен

Фигурист Роман Савосин заявил, что у него нет проблем с мотивацией при отсутствии международных стартов.

«Я не знаю, сколько мне еще кататься и когда нас выпустят. Вполне готов к тому, что на международные старты я больше никогда не попаду. Понимаю — их у меня может и не быть. Но я готов не выступать на международных соревнованиях, меня это полностью устраивает. В России можно развиваться благодаря нашим соревнованиям. Седьмое место на чемпионате России прошедшего сезона — мой лучший результат в карьере. Вот, пожалуйста, стремись к улучшению. Мотивации полно», — сказал фигурист Sport24.

24-летний Савосин является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2019 года. В сезоне-2023/24 он дважды стал вторым на этапах «Гран-при России», занял пятое место на Спартакиаде сильнейших и седьмое — на чемпионате России.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Роман Савосин
0
Читайте также
Украинские СМИ сообщили о смерти атташе посольства США в Киеве
«Госканалы не должны это показывать!». Фетисов, Валуев и Вяльбе требуют запретить Евро-2024 в России, Татьяна Тарасова заступается. Что происходит?
Выставка «Россия» на ВДНХ приняла 17-миллионного гостя
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Навка: «Ждем Щербакову в шоу, как только она будет хорошо себя чувствовать»