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Фигурное катание

Сегодня, 01:57

Гончаров: «Канадский композитор Бле положительно отзывался о России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Танцевальная пара Анна Щербакова и Егор Гончаров после победы на первенстве России среди юниоров рассказали о переписке с канадским композитором и пианистом Жаном-Мишелем Бле.

«Благодарность от Бле в социальных сетях — это было о-очень неожиданно. Мы были с Егором немного в шоке. Егор даже с ним немного переписывался. Мы поблагодарили Жана-Мишеля за то, что можем кататься под прекрасную композицию. Мы писали на английском, а он отвечал на русском. Переписка длилась несколько дней!» — цитирует Sport24 Щербакову.

«Благодарны ему за прекрасную музыку. Желаю ему дальше писать такие произведения. В мире ситуация наряженная, но, несмотря на это, канадец написал нам, российским фигуристам, он был рад, положительно отзывался о России. Это было очень удивительно. И приятно», — добавил Гончаров.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-17-shcherbakova-i-goncharov-rasskazali-o-perepiske-s-kanadskim-kompozitorom-polozhitelno-otzyvalsya-o-rossii
Фигурное катание
Анна Щербакова
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