Щербакова и Трусова засняли совместный танец на улице

11 октября, 22:45
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова опубликовала видео совместного танца на улице с другими фигуристками на своей странице в социальных сетях.
Помимо Щербаковой на видео можно увидеть Александру Игнатову (Трусову), Софью Самоделкину, Марию Мазур и Киру Трофимову.
«Мои сны при температуре 39», — озаглавила видео фигуристка.
В марте 2024 года Щербакова перенесла операцию на голеностопе, а 18 июля спортсменка сообщила, что впервые встала на коньки после хирургического вмешательства.