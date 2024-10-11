Щербакова и Трусова засняли совместный танец на улице

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова опубликовала видео совместного танца на улице с другими фигуристками на своей странице в социальных сетях.

Помимо Щербаковой на видео можно увидеть Александру Игнатову (Трусову), Софью Самоделкину, Марию Мазур и Киру Трофимову.

«Мои сны при температуре 39», — озаглавила видео фигуристка.

В марте 2024 года Щербакова перенесла операцию на голеностопе, а 18 июля спортсменка сообщила, что впервые встала на коньки после хирургического вмешательства.