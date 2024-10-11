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Фигурное катание

11 октября, 22:45

Щербакова и Трусова засняли совместный танец на улице

Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова опубликовала видео совместного танца на улице с другими фигуристками на своей странице в социальных сетях.

Помимо Щербаковой на видео можно увидеть Александру Игнатову (Трусову), Софью Самоделкину, Марию Мазур и Киру Трофимову.

«Мои сны при температуре 39», — озаглавила видео фигуристка.

В марте 2024 года Щербакова перенесла операцию на голеностопе, а 18 июля спортсменка сообщила, что впервые встала на коньки после хирургического вмешательства.

Александра Трусова - Игнатова
Анна Щербакова

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