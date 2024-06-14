Щербакова назвала ложной информацию об отношениях с футболистом Шнапцевым

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в социальных сетях опровергла информацию об отношениях с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым. Ранее об этом сообщило издание Super.

Отмечается, что спортсмены состоят в отношениях уже больше года. Этой информацией поделился анонимный инсайдер, который утверждает, что входит в близкий круг пары.

«Никогда не говорила о своей личной жизни. Но к сожалению, сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношений у меня не было и мы уже давно не общаемся. Очень жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание», — написала Щербакова.

20-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022), победительницей командного чемпионата мира (2021) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

20-летний Шнапцев выступает за «Пари НН» с 2023 года. Ранее он был игроком молодежной команды «Локомотива».