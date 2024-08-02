Щербакова назвала невероятным опытом сборы в качестве тренера

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями от своих первых сборов в качестве тренера в Турции, куда ее пригласил чемпион Европы, французский тренер Флоран Амодио.

«Закончились мои первые сборы в качестве тренера. Спасибо Флорану за невероятный опыт, который я приобрела, а также за то, что я наконец-то вернулась на лед. Но как же приятно знать, что дома меня всегда любят и ждут, спасибо моим любимым болельщикам», — написала спортсменка в своем Telegram-канале.

Щербакова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. С тех пор она ни разу не выступала на официальных соревнованиях. 20-летняя фигуристка также является чемпионкой мира (2021), чемпионкой Европы (2022) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

В середине марта Щербакова успешно перенесла операцию на голеностопе.