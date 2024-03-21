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Фигурное катание

21 марта, 15:19

Щербакова опубликовала видеоблог, сделанный во время операции

Виктория Кравченко
Анна Щербакова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российская фигуристка Анна Щербакова показала видео, которое записала во время проведения операции на голеностопе спортсменки. Девушка снимала все происходящее на операционном столе.

Спортсменка была успешно прооперирована вчера, 20 марта. Из-за этой травмы она пропустила весеннее шоу Этери Тутберидзе.

3 марта команда Щербаковой стала обладателем Кубка Первого канала-2024.

Щербакова тренируется под руководством Тутберидзе с ноября 2013 года. Она является олимпийской чемпионкой 2022 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022), победительницей командного чемпионата мира (2021) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

Анна Щербакова
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