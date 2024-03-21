Щербакова опубликовала видеоблог, сделанный во время операции

21 марта, 15:19
Российская фигуристка Анна Щербакова показала видео, которое записала во время проведения операции на голеностопе спортсменки. Девушка снимала все происходящее на операционном столе.
Спортсменка была успешно прооперирована вчера, 20 марта. Из-за этой травмы она пропустила весеннее шоу Этери Тутберидзе.
3 марта команда Щербаковой стала обладателем Кубка Первого канала-2024.
Щербакова тренируется под руководством Тутберидзе с ноября 2013 года. Она является олимпийской чемпионкой 2022 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022), победительницей командного чемпионата мира (2021) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).