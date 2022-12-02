Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:57

Щербакова ошиблась на нескольких тройных флипах в рамках премьеры шоу «Спящая красавица» в Катаре

Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова дебютировала в шоу «Спящая красавица: легенда двух королевств», которое проходит в фан-зоне чемпионата мира в Катаре. 18-летняя спортсменка играет главную роль.

В первом шоу фигуристка неудачно боролась с тройным флипом — дважды с него упала и еще раз сделала «бабочку», то есть одинарный элемент вместо тройного. Отметим, что размеры катка были сильно меньше традиционного.

Щербакова продолжает восстановление от травмы и операции на колене. Последним ее стартом был Кубок Первого канала в Саранске в марте 2022 года.

Фигурное катание
Анна Щербакова
5
0
Читайте также
Не умеет завязывать шнурки, влюбил в себя дочь короля. 18-летний Гави сводит Испанию с ума
Легендарный канадец перенес второй инсульт в 35 лет. Что с ним будет дальше?
Шольц выразил надежду на возврат к мирному порядку с Россией
В МО РФ сообщили о сбитом украинском истребителе над ДНР
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае
Как получить грант
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Лайшев: «Лиза — уникальная спортсменка! Возможно, она и исполнит четверной тулуп»

Авербух пожелал удачи Туктамышевой в исполнении четверного тулупа на прыжковом турнире